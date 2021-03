Teenagerin sexuell belästigt: Drei Verdächtige ermittelt

Nachdem Ende Februar in Amberg eine 13-Jährige am Busbahnhof sexuell belästigt worden ist, konnte die Kripo nun die drei Männer ermitteln. Das teilt ein Sprecher mit.

Mann berührte 13-Jährige unsittlich

Demnach handele es sich um einen 27-Jährigen, der das Mädchen zwischen dem Bahnhof und dem Busbahnhof nach einem Weg gefragt haben soll. Zwei weitere junge Männer kamen dazu. Ein 17-Jähriger soll das Mädchen unvermittelt umarmt und es unsittlich am Oberkörper berührt haben. Der dritte junge Mann stand etwas abseits.

Busfahrer hilft bei Ermittlungen

Die 13-Jährige konnte sich losreißen und in einen Bus einsteigen. Dort wendete sie sich hilfesuchend an den Busfahrer. Auch der Busfahrer hat sich nach einem Aufruf in den Medien gemeldet und konnte zu einem Ermittlungserfolg beitragen. Gegen die drei Männer läuft nun ein Ermittlungsverfahren.

Im Rahmen dessen wir geprüft, ob und inwieweit strafrechtliches Verhalten vorliege, so ein Polizeisprecher. Die drei Männer sind auf freiem Fuß.