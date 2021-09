Teenager unterlassen Hilfe - Obdachloser stürzt Rolltreppe hinab

Ein 36-Jähriger stürzt betrunken auf einer Rolltreppe an der Brudermühlstraße in München. Acht junge Leute stehen offenbar um ihn herum - ohne zu helfen. So schildert es die Polizei in ihrer Mitteilung.

Obdachloser kommt mit Kopfverletzungen in Klinik

Demnach hatte eine Zeugin am Freitagabend am U-Bahnhof Brudermühlstraße im Münchner Stadtteil Sendling die Polizei verständigt, weil mehrere Jugendliche um einen am Boden liegenden und offensichtlich verletzten Mann herumstanden, ohne ihm zu helfen. Der Rettungsdienst brachte den am Kopf verletzten 36-Jährigen in eine Klinik.

Jugendliche erhalten Anzeige

Die ersten Ermittlungen vor Ort ergaben, dass die jungen Männer den stark angetrunkenen Mann vermutlich auf die Rolltreppe gelotst und einen Sturz in Kauf genommen hatten. Die acht Personen im Alter zwischen 17 und 18 Jahren wurden angezeigt wegen Körperverletzung, unterlassener Hilfeleistung und Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz. Sie hatten als Gruppe das nach wie vor bestehende Kontaktverbot nicht beachtet. Das für Gewaltdelikte zuständige Kommissariat ermittelt den Vorfall.