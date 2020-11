vor 32 Minuten

Teenager mit Softair-Waffe löst Großeinsatz in Forchheim aus

Große Aufregung in Forchheim. Am Samstagvormittag haben Zeugen bei der Polizei einen Mann mit Schusswaffe gemeldet. Der Bahnhof in Forchheim wurde abgesperrt. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot aus - und fasste schließlich einen Jugendlichen.