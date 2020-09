06.09.2020, 15:08 Uhr

Teenager bei Forchheim von Traktor überrollt

Schwerer Unfall in Oberfranken: Ein 17-Jähriger wurde auf einem Acker bei Forchheim von einem Traktor überrollt. Das Unglück ereignete sich, während mehrere Jugendliche in der Nähe feierten. Der junge Mann musste in einer Klinik notoperiert werden.