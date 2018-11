Teen Court Aschaffenburg: So arbeitet ein Schülergericht

Ein Jugendlicher kommt aus einem Besprechungsraum des Aschaffenburger Vereins „Hilfe zur Selbsthilfe“. Sein Fall wurde gerade hier vor dem Schüler-Gericht verhandelt. Er selbst will nicht darüber sprechen. Schülerrichterin Tamara gibt Auskunft, worum es ging.

"Wir hatten einen Fall von Diebstahl mit sehr geringem Wert. Wir sind ja gleichaltrig, reden auf Augenhöhe, und versuchen ihnen klar zu machen, dass sie was falsch gemacht haben."

Teen Courts von Aschaffenburg bis Neu-Ulm

Tatsächlich sind es eher die leichten Fälle, die verhandelt werden: Diebstahl, Betrug, Fahren ohne Fahrerlaubnis oder Sachbeschädigungen. Die kriminalpädagogischen Schülerprojekte - so heißen die Schülergerichte amtlich - sind inspiriert von amerikanischen Teen Courts. Es gibt sie mittlerweile in ganz Deutschland, in Bayern unter anderem in Ingolstadt, Ansbach, Memmingen, Augsburg, Landshut, Dillingen und Neu-Ulm. Das erste dieser Schülergerichte in Deutschland wurde vor 17 Jahren in Aschaffenburg gegründet.

Anerkennung von den älteren "Kollegen"

Hier schaut heute eine echte Oberstaatsanwältin zu - und ist mit der Arbeit ihrer Nachwuchskollegen sehr zufrieden. Zum Beispiel damit, wie die insgesamt vier Schülerrichter sich dem Motiv des "Angeklagten" genähert haben.

"Gab es da eine Gruppendynamik, war er derjenige, der alles initiiert hat oder ist er beeinflusst worden? Das ist in der Runde schön aufgearbeitet worden." Oberstaatsanwältin Monika Schramm

Schramm bestätigt: Das Projekt, das vor über 17 Jahren in Aschaffenburg gestartet wurde, ist ein echter Renner. Jugendliche Täter, deren Fälle vor dem Teen Court verhandelt wurden, haben eine deutlich geringere Rückfallquote als vor herkömmlichen Gerichten.

Was den Schülerrichtern an ihrer Aufgabe gefällt

Pauline und Anton sind beide seit zwei Jahren dabei und haben Spaß daran, mit Gleichaltrigen zu arbeiten, die irgendwelchen Mist gebaut haben. Nach ihrer Erfahrung macht es Sinn, dass im Teen Court alle im Kreis sitzen, die Schülerrichter nicht älter sind als die Delinquenten. Für den 17-jährigen David ist es eine Aufgabe, durch die er selbst schon eine Menge gelernt hat. "Von 'Ich hab's gemacht, weil mir langweilig ist' bis 'Ich hatte Angst, meine Freundin zu verlieren' gibt es viele Beweggründe", sagt er. Die Schülerrichter nehmen sich Zeit, sie herauszufinden.

Wenn die Fälle mal schwieriger sind, sich hinter den kleinen Delikten familiäre Abgründe auftun, steht steht Birgit Heine den Jugendlichen aber zur Seite. Die Sozialpädagogin ist seit 15 Jahren Projektleiterin des KSP, des Kriminal-Pädagogischen Schülerprojekts.

Am Schluss steht die Urteilsverkündung

Wie ein echtes Gericht müssen auch die Schülerrichter am Ende ein Urteil sprechen. Sie nennen das aber eher Sanktionen. Das können Aufsätze sein, die der Täter schreiben muss, aber auch Entschuldigungen bei den Opfern oder Sozialstunden.