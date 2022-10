"Teen Court": 22 Jahre Schülerrichter in Aschaffenburg

In Aschaffenburg feiert das Schülergericht "Teen Court" in diesem Monat Jubiläum: Vor 22 Jahren, am 19. Oktober 2000, gab der damalige Justizminister Manfred Weiß (CSU) den Startschuss für das bundesweite Pilotprojekt: Jugendliche entscheiden im Dialog über Sanktionen für gleichaltrige Straftäter.

Wegen des Erfolgs in Aschaffenburg gibt es mittlerweile alleine in Bayern zwölf sogenannte Teen Courts. Neben Aschaffenburg auch in Ingolstadt, Ansbach, Memmingen, Augsburg, Landshut, Dillingen, Neu-Ulm, Passau, Regensburg, Deggendorf und München.

Zum Artikel: Schülergericht als bayerisches Erfolgsmodell

Über 1.400 Fälle in 22 Jahren besprochen

"Die Schülergerichte bedeuten einen Dialog auf Augenhöhe und es kann gemeinsam eine Sanktion erarbeitet werden, eine vereinbarte erzieherische Maßnahme zur Auseinandersetzung mit der Tat und Wiedergutmachung ihrer Folgen. Das ist das Erfolgsrezept", sagte Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (CSU) am Mittwoch bei der offiziellen Jubiläumsfeier in Aschaffenburg. Mehr als 1.400 Fälle haben die Schülerrichterinnen und -richter dort bis heute verhandelt – und das sehr erfolgreich, wie eine Studie der LMU München ergeben hat.

Demnach war die Rückfallquote von Straftätern, die an dem Programm in Aschaffenburg teilgenommen hatten, wesentlich niedriger als bei einer Kontrollgruppe von Schülern, die sich wegen vergleichbarer Straftaten einem jugendrichterlichen Verfahren unterwerfen mussten.

Schüler beschließen die Sanktionen

Am Projekt "Teen Court" arbeiten Justiz, Polizei und der Verein "Hilfe zur Selbsthilfe" zusammen, wobei der Verein federführend ist. Die Diplom-Sozialpädagogin Brigitte Heine vom Verein "Hilfe zur Selbsthilfe" betreut das Programm in Aschaffenburg seit 18 Jahren. Sie ist bei jeder Sitzung des Schülergerichts anwesend, bildet die Schülerrichter aus und berät gemeinsam mit ihnen die Sanktionen.

Im BR24-Gespräch zeigte sie sich begeistert von ihren Schützlingen, die ab 14 Jahren an dem Projekt teilnehmen können. Es sind Schüler von Mittel- und Realschulen und Gymnasien, die sich als Schülerrichter ausbilden lassen können. "Vor allem die Jüngeren sind anfangs schüchtern, lernen aber in der Ausbildung immer mehr aus sich herauszugehen, lernen Kommunikation und Empathie und mit anderen Menschen umzugehen", so Heine.

Eltern müssen Verhandlung vor Schülergericht zustimmen

Nicht jedes Delikt ist aber ein Fall für das Schülergericht. Es geht um Straftaten wie Diebstahl, Sachbeschädigung, Beleidigung oder Fahren ohne Fahrerlaubnis. Voraussetzung dafür, dass eine Tat vor dem "Teen Court" landet, ist das Geständnis des Täters und, dass seine Eltern eingewilligt haben. Als Sanktionen oder Erziehungsmaßnahmen verhängen die Schülerrichter beispielsweise Entschuldigungsschreiben, Aufsätze, Referate, den vorübergehenden Einzug von Gegenständen oder Arbeitsstunden.

Vorladung vor "Teen Court" als "Denkzettel"

Auch für die Täter biete die Verhandlung vor dem Teen Court eine Chance, meint Aschaffenburgs Oberstaatsanwalt Marco Schmitt, der auch Projektleiter des Schülergerichts ist. "Der Jugendliche hat nach einer Straftat die Möglichkeit, ohne Verurteilung die Chance zu nutzen, nochmal neu anzufangen." Auch Schmitt lobt die Aufarbeitung auf Augenhöhe. "Es sind Gleichaltrige, die sich viel Zeit nehmen, die richtigen Fragen zu stellen. Sie gehen auf die persönlichen Belange des Täters ein und reden ihm ins Gewissen. Das gelingt oft besser als mit Erwachsenen", so Schmitt.