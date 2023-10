Technologietransferzentrum will Unternehmen energieautark machen

Immer drängender fordern Unternehmen und Gewerkschaften einen Industriestrom von der Politik. Sie hoffen durch den subventionierten Strom die Abwanderung von Unternehmen zu verhindern und Arbeitsplätze in Deutschland zu sichern. Das könnte aber auch gelingen, indem Firmen Energie einsparen und möglichst autark sind. Das ist das Ziel des neuen Technologietransferzentrums "Nachhaltige Energien" (kurz: NETZ) in Alzenau.

Mit Wissenschaftlern passendes Energiemodell und Förderungen finden

Das Technologietransferzentrum gehört zur Technischen Hochschule Aschaffenburg und wird am Montag eröffnet. "Wir wollen vor allem kleinere und mittlere Unternehmen, die keine eigene Forschungsabteilung haben, dabei unterstützen, das für sie infrage kommende Energie-Modell umzusetzen und Fördergelder zu beantragen", sagt Professor Klaus Zindler, der Vizepräsident Forschung und Transfer an der TH Aschaffenburg, im Gespräch mit BR24. "Es liegen bereits viele Anfragen aus der Region Bayerischer Untermain vor."

Kooperationspartner von NETZ sind etwa die in Alzenau und Karlstein sitzenden Batteriebauer CMBlu und BMZ oder Linde MH, die seit Kurzem ihre Stapler in Aschaffenburg mit selbst hergestelltem Wasserstoff betankt.

Fünf Millionen Euro Förderung vom Freistaat Bayern

Mit fünf Millionen Euro fördert der Freistaat das neue Zentrum, das eines von 15 neuen Transferzentren in ganz Bayern ist. Die Gelder fließen in den Aufbau einer Forschungsstruktur, konkret in Gerätetechnik und Personal. Fünf wissenschaftliche Mitarbeiter sollen – zunächst für einen Zeitraum von fünf Jahren – angestellt werden, in dem sie auch über die einzelnen Projekte promovieren werden. Mit NETZ werde ein dezentrales Konzept verfolgt. Man wolle direkt in die Unternehmen gehen und mit ihnen vor Ort ein Konzept entwickeln. In Mömbris erarbeite die TH Aschaffenburg mit der Firma Bozem-Emge bereits einen Ganzjahresspeicher, so Zindler.

Transferzentrum ist "technologieoffen"

Die "Denkfabrik" des neuen Transferzentrums befindet sich in Form von Büros auf dem Gelände der Energieversorgung Alzenau, wo auch die offizielle Eröffnung stattfindet. Das Laborzentrum soll im ehemaligen Musikschulgebäude untergebracht werden, in unmittelbarer Nachbarschaft des Fraunhofer-Instituts. Beide Räumlichkeiten stellt die Stadt Alzenau kostenfrei zur Verfügung. "Wir gehen technologieoffen an die Sache ran", sagt Professor Zindler. Sonne und Wind seien "volantil", also nicht jederzeit verfügbar. Deswegen könnte Wasserstoff ein wichtiger Faktor bei der Energiewende sein.

Projekt: Mehr Energie durch Wasserstoff in die Region bringen

Eine enge Zusammenarbeit besteht auch zwischen NETZ und der sogenannten Wasserstoff-Gruppe Alzenau – eine 2022 gebildete Projektgruppe des Umwelt- und Klimabeirats der Stadt Alzenau, die sich eingehend mit dem Thema Wasserstoff beschäftigt. Dabei geht es um die Frage, wie man Wasserstoff in Alzenau produzieren, lagern und nutzen kann. Mehrere Unternehmen vom bayerischen Untermain planen den Anschluss an eine Wasserstoff-Pipeline, die von der Ostsee bis in den Südwesten Deutschlands verläuft.

Dabei sollen vorwiegend ehemalige Erdgasleitungen genutzt werden. Die Umstellung soll ab 2025 schrittweise erfolgen. Die Absichtserklärung unterschrieben haben im Sommer die Unternehmen Aschaffenburger Versorgungs-GmbH, Energieversorgung Alzenau GmbH, Energieversorgung Main Spessart GmbH, Elektrizitätswerk Goldbach-Hösbach GmbH, NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH, Syna GmbH.