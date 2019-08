23.08.2019, 13:52 Uhr

Technischer Defekt verursacht Millionenschaden in Eging

Der Brand einer Lagerhalle in Eging am See (Lkr. Passau) ist laut Polizei durch einen technischen Defekt ausgelöst worden. An der Halle entstand Totalschaden in Höhe von 1,5 Millionen Euro.