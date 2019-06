vor 10 Minuten

Technischer Defekt löste Großbrand in Roding aus

Nach dem Großbrand in einer Industriehalle in Roding können die Ermittler menschliches Fehlverhalten als Brandursache ausschließen. Durch den Brand beim Maschinen-Produzenten Mühlbauer ist ein Schaden in Höhe von 30 Millionen Euro entstanden.