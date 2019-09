vor etwa einer Stunde

Technischer Defekt löst Brand auf Münchner BMW-Gelände aus

Ein technischer Defekt hat den Brand auf dem BMW-Werksgelände in München ausgelöst. Wie die Polizei weiter mitteilte, entstand ein Schaden in Höhe von 100.000 Euro. Das Feuer war am Dienstagabend in einer Lagerhalle ausgebrochen.