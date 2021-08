Technischer Defekt – Lebensgefahr unter Windrad bei Ebern?

Nachdem an einem Windrad bei Ebern im Landkreis Haßberge vergangene Woche Öl ausgetreten ist, rücken dort heute die Betreiberfirma und ein Gutachter an. Sie sollen klären, wie groß der Schaden ist. Was den Ölaustritt ausgelöst hat und auch ob das Windrad abgebaut werden muss, ist noch unklar.

Areal um das Windrad wird zu Sperrgebiet

Vermutlich wegen eines technischen Defekts am Getriebe des Windrads waren am vergangenen Mittwoch am Kopf des Windrads rund 250 Liter Öl ausgetreten. Die Feuerwehr hatte das Gelände am Bretzenstein großflächig für Fahrzeuge und Fußgänger abgesperrt, da befürchtet wurde, dass Teile des Windrads oder sogar der gesamte Kopf der Anlage herunterfallen könnten. Landwirte, die in dem Bereich Ackerfläche besitzen, wurden durch die Stadt Ebern informiert.