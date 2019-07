Technischer Defekt: Brand in der KissSalis-Therme

Wie das Polizeipräsidium Unterfranken am Mittwoch mitteilt, war der Brand am Dienstagabend gegen 20 Uhr im Technikraum des Blockheizkraftwerkes ausgebrochen. Der Rauch zog über die Lüftungsanlage auch in den Umkleidebereich der Therme. Der Bereich wurde vorsorglich geräumt.

Badegäste konnten nicht in die Umkleide

Rund 50 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Bad Kissingen und Garitz löschten das Feuer im Blockheizkraftwerk und entrauchten das Gebäude. Der Umkleidebereich war für eine Stunde gesperrt, so dass einige der rund 140 Badegäste gezwungen waren, länger im Bad zu bleiben, da sie nicht an ihre Kleidungsstücke herankamen. Der Badebetrieb war nicht vom Feuer eingeschränkt.

Mehrere hunderttausend Euro Schaden

Die Brandermittler der Polizei Bad Kissingen fanden keine Hinweise auf Brandstiftung. Aktuell deutet alles auf einen technischen Defekt als Brandursache hin. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mehrere hunderttausend Euro.