Technische Universität Nürnberg soll wie geplant starten

Die Staatsregierung halte an Projekten wie dem Aufbau der neuen TU ebenso wie an der Hightech Agenda Bayern "selbstverständlich fest", sagte Sibler auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks. "Trotz der Krisensituation, die wir jetzt haben, werden wir die Dinge, die wir beschlossen haben, weiter ausbauen. Im Haushalt haben wir positive Beschlüsse dazu", so Sibler. Bayern will 1,2 Milliarden Euro in den Aufbau der TU Nürnberg investieren.

Personalsuche für TU läuft bereits

Derzeit ist eine Findungskommission auf der Suche nach einer Gründungspräsidentin oder einem Gründungspräsidenten für die TU. Er oder sie soll das Amt am 1. Januar 2021 antreten. Im Februar hatte die Findungskommission ihre konstituierende Sitzung. Sie setze sich aus fünf Experten aus der Wissenschaft zusammen, teilte das Wissenschaftsministerium mit. Geleitet wird sie von Wolfgang Marquardt, dem Vorsitzenden des Forschungszentrums Jülich und ehemaligen Vorsitzenden des deutschen Wissenschaftsrats. In den kommenden Monaten wird die Findungskommission Gespräche mit Bewerbern führen. Anschließend werde der Gründungspräsident vom Ministerrat gewählt.

Vorzeige-Uni in Nürnberg

"Gemeinsam suchen wir eine herausragende Persönlichkeit, die mit Dynamik und Gestaltungswillen, Führungserfahrung und internationaler Reputation eine Universität der Zukunft mit aufbauen wird", betonte Wissenschaftsminister Sibler. Die geplante Edel-Uni, so hofft die Bayerische Staatsregierung, entwickelt internationale Strahlkraft. 40 Prozent der geplanten 5.000 bis 6.000 Studentinnen und Studenten im Jahr sollen aus dem Ausland kommen. Üblich sind zehn bis 15 Prozent. Unterrichtet werden sollen sie von nationalen und internationalen Spitzenwissenschaftlern fast ausschließlich auf Englisch.

Interdisziplinäres Konzept

Statt in einer strengen Fächerstruktur soll an der TU Nürnberg in fächerübergreifenden Aktivitätsfeldern gelehrt werden. Im Januar hatte der Wissenschaftsrat das Konzept an mehreren Punkten kritisiert. Unter anderem befürchtete das Gremium, dass ausländische TU-Studierende nicht ohne weiteres an andere Hochschulen in Deutschland wechseln oder eine Arbeitsstelle antreten können, weil sie nicht genug Deutsch lernen. Das Wissenschaftsministerium will die Empfehlungen des Wissenschaftsrats bei der Umsetzung berücksichtigen, teilte es mit.

Erste Uni-Gründung seit vielen Jahren

Seit Jahrzehnten ist in Deutschland keine staatliche Universität mehr gegründet worden. Die letzte war 1994 die Wiedergründung der Universität Erfurt. Die bislang jüngste Technische Universität nahm 1978 in Hamburg-Harburg den Lehrbetrieb auf.