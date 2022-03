Technische Mängel bei Lkw-Chaos-Fahrt in Fürth ausgeschlossen

Technische Mängel sind als Ursache für die Verwüstungsfahrt eines Sattelzugs Anfang Februar in Fürther Hardstraße ausgeschlossen. Das habe die Analyse eines Sachverständigen ergeben, teilte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth am Donnerstag mit. Ein Laster hatte bei dem Unfall 30 Fahrzeuge niedergewalzt, Häuser beschädigt und einen Millionenschaden verursacht.

Kein technischer Grund für Unfall

Laut des Gutachtens seien die Brems- und die Lenkanlage vollständig funktionsfähig gewesen. Lediglich eine der sechs Radbremsen des Sattelaufliegers sei defekt gewesen. Ein Abbremsen des Lkws sei dennoch problemlos möglich gewesen.

Schneise der Verwüstung in Fürther Hardstraße

Nach der Verwüstungsfahrt stellte sich heraus, dass der Lkw-Fahrer betrunken am Steuer gesessen hatte. Wie ein Alkoholtest ergab, hatte der Fahrer einen Wert von etwa zwei Promille im Blut. Er sollte am 8. Februar eigentlich von Fürth startend nach Köln fahren. Bei der Chaos-Fahrt hatte der Sattelschlepper geparkte Autos gerammt und teils ineinandergeschoben. Einige der Wagen gerieten in Brand. Auch Häuser wurden komplett demoliert und durch das Feuer beschädigt. Eines war vorübergehend nicht bewohnbar. Zwei Menschen wurden verletzt.

Der 50-jährige Lasterfahrer sitzt seither in Untersuchungshaft. Die Polizei ermittelt gegen ihn unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs. Als Folge des Unfalls hat der Fürther Stadtrat ein Durchfahrtsverbot für Laster in der Hardstraße verfügt.

Mit Material der Nachrichtenagentur dpa