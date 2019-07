Technische Hochschule Nürnberg bekommt neues Technikum

Im Technikum der Technische Hochschule (TH) Nürnberg wird künftig zu autonomen Systemen und intelligenter Mobilität sowie Wasserbau und Wasserwirtschaft geforscht. In dem Gebäude sollen Büro- und Laborräume Platz finden.

Gebäude soll angemietet werden

Dies sei ein wichtiger erster Schritt für die Weiterentwicklung der zweitgrößten Hochschule für angewandte Wissenschaften in Bayern, teilte die Staatsregierung mit. Der Neubau wird dabei nicht von der staatlichen Bauverwaltung geplant und errichtet. Das Wissenschaftsministerium will den kompletten Bau von einer Privatfirma anmieten.

Entwicklungsprogramm für Nürnberger TH

Bereits im vergangenen Jahr hatte der Ministerrat ein Entwicklungsprogramm für die TH Nürnberg Georg Simon Ohm beschlossen. Gerade im Bau befindet sich das Informationszentrum mit Bibliothek und Rechenzentrum.

Zusätzlich zum am Dienstag (02.07.19) beschlossenen Technikum sollen auch noch ein neues Zentrum für Metall- und Polymerforschung sowie ein Zentrum für Medien, Kommunikation und IT hinzukommen. Insgesamt sind an der TH Nürnberg rund 13.000 Studierende eingeschrieben.