TCM Kongress: Therapiemöglichkeiten bei Long Covid

Auch dieses Jahr muss der Jahreskongress des Fachverbands Traditioneller Chinesischer Medizin (TCM) wegen der Corona-Pandemie virtuell stattfinden. Ein Schwerpunktthema sind Post Covid und die Folgen einer Covid-19-Erkrankung. Die traditionelle chinesische Medizin versucht, mit Zuwendung den ganzen Menschen im Blick zu haben, nicht nur die reinen Symptome einer Krankheit. Akkupunktur ist eines ihrer klassischen Werkzeuge. Ein Mittel, das Ärztin Velia Wortman auch in der Behandlung gegen Long Covid einsetzt. Die Nadeln in den Meridianen des Körpers sollen unterschiedliche positive Prozesse aktivieren.

Keine Heilung sondern Unterstützung

Tobias Plötz erkrankte vor einem halben Jahr an Covid-19. Die Krankheit bringe die normalen physiologischen Funktionen im Körper durcheinander, so die TCM-Therapeutin Velia Wortmann. Durch Akkupunktur versucht sie zum Beispiel, die Lungenfunktion zu regulieren. "Ich kann das nicht heilen, das muss er selber machen, aber ich kann ihm zumindest eine Unterstützung anbieten“, so die Praktische Ärztin mit Schwerpunkt Chinesische Medizin und einer Praxis in Nürnberg.

Schwere Symptome nach Covid-Erkrankung

Bis heute leidet Tobias Plötz an den Folgen der Covid-Erkrankung, auch wenn die eigentliche Virusinfektion längst ausgestanden ist. Als Kung-Fu-Meister ist er ein sehr sportlicher Mensch. Doch nach der Erkrankung sind für ihn Aktivitäten wie das tägliche Laufen nicht mehr möglich gewesen. Morgens kam er nicht mehr aus dem Bett, an Leistungssport war nicht mehr zu denken. Die chinesische Therapie hat bei ihm angeschlagen. "Step by step mit Behandlungen, mit Übungen, hat sich das reaktiviert", so Plötz. Die Herzprobleme, die er hatte, sind weg, seine Leistungsfähigkeit liege nun bei 85 bis 90 Prozent, schätzt er.

Keine Garantie auf Heilung – Warnung vor Scharlatanen

Auch mit Chi Gong und Tai Chi, klassischen chinesischen Bewegungstherapien, versuchen er und seine Ärztin, den Körper wieder ins Lot zu bringen. Die Chinesische Medizin ist laut Wortmann prädestiniert, diese diffusen, komplexen Krankheitsbilder zu behandeln, um die bestehenden Therapiemöglichkeiten darauf abzustimmen und anzubieten. Jedoch gebe es für Long Covid nicht die eine Therapie, die Heilung garantiert. Weder in der Schulmedizin, noch in der chinesischen Variante. Therapeuten seien bei Long Covid mit einer Vielzahl von Symptomen konfrontiert, die sie nicht erklären könnten, stellt Velia Wortman fest. Die Schulmedizin biete da noch wenig Möglichkeiten.

Doch es gebe keinen allgemeingültigen Weg. Nach ein paar Wochen sollte sich jedoch ein Besserung einstellen – so wie bei Tobias Plötz. Daher warnt Velia Wortman vor angeblichen Therapeuten, die versprechen, die absolute Wunderwaffe gegen Long Covid zu bieten, egal ob aus der Schulmedizin oder der Chinesischen. Denn die gebe es noch nicht, so die Medizinerin.

Weitere Themen: Angststörungen und Unfruchtbarkeit

Der TCM-Kongress läuft online noch bis zum 28. Mai. Weitere Themen des Kongresses sind die Behandlungs- und Therapiemöglichkeiten bei Angststörungen und Unfruchtbarkeit. Die Inhalte sind für Teilnehmer ein halbes Jahr abrufbar. Im kommenden Jahr soll der größte Kongress außerhalb Chinas zum Thema Chinesische Medizin dann wieder wie gewohnt in Rothenburg stattfinden.