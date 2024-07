Taylor Swift in München: Das ist im Olympiapark erlaubt

"Swiftmania" in München: Fans von Taylor Swift können sich auf eine spektakuläre Show freuen: mit ihren größten Hits und beeindruckenden Bühneneffekten. Die Vorbereitungen dazu laufen auf Hochtouren. Die Stadt München ist in Kontakt mit anderen Städten, in denen Taylor Swift schon gespielt hat. Fünf Tage vor den Shows geben die Olympiapark GmbH und die Veranstalter Tipps, worauf Swifties zu achten sollten.

Sperrung des Hans-Jochen-Vogel-Platzes ab Mittwoch bis Samstag

Wegen des Auf- und Abbaus von zwei anderen Veranstaltungen im Olympiapark ist der Hans-Jochen-Vogel-Platz zwischen Olympiastadion und -halle ab Mittwoch, 24.07., 10 Uhr aus Sicherheitsgründen für Fußgänger und Fahrradfahrer gesperrt, teilt das KVR München mit. Eine entsprechende Umleitung sei ausgeschildert. Zaungäste ohne Ticket sowie Konzertbesucherinnen und -besucher werden bis Samstagmorgen, 27.07., 8 Uhr, nicht auf das Gelände gelassen.

Zuhören vom Olympiaberg aus ist möglich

Dagegen wird der Olympiaberg nicht abgesperrt. Somit können Taylor Swift-Fans ohne Tickets den beiden Konzerten am Samstag- und Sonntagabend von dort kostenlos zuhören. "Ein Sperren oder Abzäunen der Grünanlage um den Olympiaberg kann praktisch nicht mit einem verhältnismäßigen Aufwand umgesetzt werden und ist nicht beabsichtigt", so eine KVR-Sprecherin. Aktuell werde geprüft, ob WC-Kabinen und Mülltonnen am Fuß des Olympiabergs aufgestellt werden können.

Campen im Olympiapark verboten

Die Olympiapark München GmbH weist darauf hin, dass das Zelten auf dem gesamten Gelände verboten ist. Die Besucher werden gebeten, erst zu den Einlasszeiten zum Olympiastadion zu kommen. Der allgemeine Einlass ist jeweils um 16.15 Uhr. Die Show startet um 18.15 Uhr. Der Veranstalter teilt mit, dass der Eintritt nur mit dem jeweiligen Hauptkäufer möglich ist. Wer also Tickets für Freunde mit gekauft hat, muss gemeinsam mit ihnen das Stadion betreten, damit alle herein können.

Strikte Vorgaben bei Konzerteinlass

Bei den Taylor Swift Shows gibt es ausschließlich digitale Tickets, es werden keine Papiertickets im Voraus ausgegeben. Im Stadion selbst sind laut Veranstalter dann nur weiche Einwegplastikflaschen mit maximal 500 ml erlaubt. Glas, Metall und Hartplastik sind verboten. Taschen dürfen nur 35 cm hoch sein, das bedeutet, so hoch wie ein großes Schullineal. Und: Die Tasche darf maximal in zwei Fächer aufgeteilt sein. Außerdem sind Laptops, Kameras, Drohnen und natürlich jegliche Art von Waffen verboten.

Die Tipps des Veranstalters an alle Swifties:

- Plant Euren Besuch im Olympiastadion München im Voraus

- Informiert Euch über das Wetter und zieht Euch entsprechend an

- Plant genug Zeit für die Anreise als auch Rückreise ein

Hier weitere Hinweise vom Veranstalter