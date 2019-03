Taxler protestieren gegen geplante Öffnung des Fahrdienstmarktes

Verkehrsminister Scheuer will Rückkehrpflicht abschaffen

Letztendlich gehe es um 10.000 Arbeitsplätze allein in München. Amerikanische Arbeitsverhältnisse wie bei amazon wolle keiner der etwa 250.000 Taxi-Unternehmer in Deutschland, so Frank Kuhle. Nach Scheuers Eckpunkten für eine Reform des Personenbeförderungsgesetzes soll die sogenannte Rückkehrpflicht für Mietwagenfirmen mit Fahrern abgeschafft werden. Bislang müssen Mietwagen nach jeder Fahrt an den Hauptstandort zurückkehren und dürfen - anders als Taxis - nicht auf der Straße auf Kunden warten. Diese Auflagen interessierten Uber aber nur wenig, sagt der Vizepräsident des Deutschen Taxi- und Mietwagenverbandes Hermann Waldner.

"Uber missachtet schon heute die Rückkehrpflicht von Mietwagen, indem sie sich in Großstädten an allen Stellen bereithalten und dann über App in wenigen Minuten bestellbar sind, genauso wie Taxis. Wenn dieser Vorschlag aus dem Eckpunktepapier umgesetzt wird, dann wird dies flächendeckend der Fall sein, das befürchten wir." Hermann Waldner, Vizepräsident des Deutschen Taxi- und Mietwagenverbandes.

Bei der anstehenden Reform des Personenbeförderungsgesetzes ist der heutige Protest der Taxler in München vermutlich nur der Auftakt. Neue Mobilitätskonzepte machen den Taxifahrern das Leben schwer. Von der Politik werden deswegen klare Regeln gefordert, die nach Meinung der Bayerischen Taxiunternehmer mehr kontrolliert werden müssen.