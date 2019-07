Taxifahrer überfährt Jugendlichen und flüchtet

Der 15-jährige Jugendliche erlitt bei den Unfällen schwere Verletzungen. Die B304 war in Grasbrunn in der Fahrtrichtung nach München zwei Stunden gesperrt.

Autofahrer sah dunkel gekleideten Jugendlichen zu spät

Die Polizei sucht Zeugen und den flüchtigen Taxifahrer. Wie die Polizei heute berichtet, befand sich der Schüler kurz vor Mitternacht auf der mittleren Spur der B304 bei der Auffahrt zur Ostumgehung der A99. Ein 48-jähriger Pkw-Fahrer, der stadteinwärts unterwegs war, erkannte den dunkel Gekleideten nicht und prallte mit der vorderen linken Seite mit dem Jugendlichen zusammen, der danach auf der linken Spur liegen blieb.

Taxifahrer überrollte den am Boden Liegenden und fuhr davon

Kurz darauf überrollte ein unbekannter Taxifahrer den am Boden Liegenden, stoppte laut Zeugenaussagen zunächst und fuhr dann weiter Richtung München. Ersthelfer kümmerten sich um den Verletzten. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn mit Prellungen an Leber und Lunge, Kopfplatzwunde und Aufschürfungen an den Beinen in die Klinik.

Mit Hubschrauber in die Klinik - Verletzungen nicht lebensbedrohlich

Die zunächst angenommenen lebensbedrohlichen Verletzungen bestätigten sich nicht, allerdings wurde bei dem 15-Jährigen ein Promillewert von 1,7 gemessen. Die B304 war stadteinwärts für zweieinhalb Stunden gesperrt. Am Pkw entstand ein hoher Sachschaden. Der gesuchte Taxifahrer soll etwa 40 Jahre alt sein und war mit einem beigen Mercedes unterwegs. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.