Taxifahrer hält auf der A93 und flüchtet vor Fahrgast

Wie die Polizei Mainburg mitteilt, war es gestern Nachmittag auf der A93 bei Elsendorf (Lkr. Kelheim) zu einer sehr gefährlichen Situation gekommen: Ein Taxifahrer hielt auf der Überholspur der Autobahn, um vor seinem betrunkenen Fahrgast zu fliehen. Nur durch eine Vollbremsung konnte ein nachfolgendes Fahrzeug einen Zusammenstoß verhindern.

Betrunkener will mit Taxi von München nach Cham

Der betrunkene Mann war schon in München in das Taxi gestiegen. Er wollte nach Hause gefahren werden: In das knapp 190 Kilometer entfernte Cham in der Oberpfalz. Auf der A93 kam es zum Streit zwischen den beiden Männern. Der Betrunkene hatte dem Taxifahrer während der Fahrt ins Lenkrad gegriffen und ihn attackiert. In seiner Not - so die Polizei - hielt der Taxifahrer auf der Autobahn an und flüchtete zu Fuß. Der Angreifer lief ihm noch kurz hinterher, bis er über eine Böschung das Weite suchte.

Nach der Flucht folgte die Festnahme

In der Nähe von Elsendorf konnte die Polizei den renitenten Fahrgast fassen. Kurz nach der Festnahme wurde der 50-jährige Chamer wieder entlassen. Er muss sich jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Trunkenheit im Verkehr, Körperverletzung und Nötigung verantworten.