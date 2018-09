Taxidemos in München und Nürnberg gegen "Uberisierung"

In Nürnberg nahmen knapp 300 Fahrer an einer Taxidemo teil. Die Fahrer warnten mit der Aktion vor einer Aufweichung des Personenbeförderungsgesetzes durch Konkurrenten wie Uber oder My Taxi. Sie behinderten mit ihren auf der Straße geparkten Fahrzeugen den Feierabendverkehr im Süden der mittelfränkischen Stadt. Mit ihrer Aktion wollen die Taxifahrer auf eine Gefährdung ihrer wirtschaftlichen Existenz aufmerksam machen, sollten solche Internet-Fahrdienste in Bayern zugelassen werden.

Die Taxifahrer, die höhere Kosten für Versicherungen haben und einen speziellen Führerschein zur Personenbeförderung benötigen, könnten mit den günstigen Preisen der Konkurrenz dann nicht mithalten. "Wir haben zudem einen Beförderungsauftrag und müssen auch zu Zeiten bereitstehen, wenn kaum jemand unseren Service nutzt“, sagte Wolfgang Ziegler, Vorstand der Nürnberger Taxigenossenschaft dem Bayerischen Rundfunk.

Sternfahrt in München

In München beteiligten sich rund 540 Taxis an einer Sternfahrt. Laut Polizeiangaben fuhren sie von der Hansastraße und vom Olympiapark zum Siegestor. Nach der Sternfahrt der Taxler zum Siegestor folgte eine Kundgebung. Die Münchner Ludwigstraße war gesperrt und zum Großteil von Taxis zugeparkt. Auf den Fahrzeugen waren Losungen wie "Bits und Bytes tragen keine Koffer" und "Stirbt das Taxigewerbe zahlt der Fahrgast" angebracht.

Taxis als Teil des öffentlichen Nahverkehrs

Mit der Demonstration in München verweist die Taxibranche auf die Vorteile des bestehenden Personenbeförderungsgesetzes und warnt die Politik davor, es aufzuweichen. Frank Kuhle, Vorsitzender des Landesverbands Bayerischer Taxi- und Mietwagenunternehmen, sagte dem Bayerischen Rundfunk:

"Das Taxigewerbe ist Teil des öffentlichen Nahverkehrs. Das bedeutet, wir haben drei wichtige Säulen: Die Betriebspflicht, wir müssen befördern. Die Tarifpflicht, also von den Behörden festgelegte Preise. Und natürlich haben wir auch die Beförderungspflicht, dass wir nicht aus willkürlichen Gründen ablehnen dürfen. Das ist die Sicherheit der Fahrgäste, dass sie zu festgelegten Preisen sicher und ordentlich befördert werden." Frank Kuhle

Wettbewerbsnachteile: Taxifahrern droht das Aus

Internet-Anbieter sollten den gleichen Regeln unterworfen sein und auch ähnlich streng kontrolliert werden, fordert der Verband. Die mittelständische Taxibranche sieht sich durch neue Konkurrenten wie Uber unter Druck und fürchtet um ihre Existenz.