Taxi-Lizenzen: Bestechungsskandal bei der IHK-Nürnberg

Empörung unter bayerischen Taxifahrern. Es geht um vermeintlichen Betrug, systematisch über eineinhalb Jahre. Erhebliche kriminelle Energien heißt es. Zwei Mitarbeiter der IHK Nürnberg sollen Bestechungsgelder angenommen haben. Die Gegenleistung: Die bestandene Prüfung zum Taxi- und Mietwagenunternehmer. Gerhard Sill ist seit 20 Jahren Taxiunternehmer in München: "Das ist eine unmögliche Schmiererei, sage ich. Wir sind doch nicht im Bananenstaat hier, wo man einfach sich irgendwelche Scheine kaufen kann, wo andere Leute monatelang Kurse belegen."

Prüfung zum Taxi- und Mietwagenunternehmer erkauft?

Gerhard Sill hat selbst die Prüfung abgelegt, die andere sich nun erkauft haben sollen. Monatelang musste er dafür lernen. Denn nur, wer diese sogenannte Fachkundeprüfung besteht, darf ein Taxiunternehmen gründen und andere Fahrer als Angestellte beschäftigen. Eine große Verantwortung: "Der Fahrer ist der Fahrer, der kann nur gut fahren und kennt sich da gut aus, aber alles rund herum, dafür ist der Chef zuständig. Und wenn der Chef einfach für Geld sich einen Schein kauft und damit einen öffentlichen Personennahverkehr durchführen kann - unmöglich!"

IHK-Mitarbeiter als Drahtzieher

Zwei Mitarbeiter der IHK Nürnberg gelten als Drahtzieher des Skandals. Eineinhalb Jahre lang sollen sie Sonderprüfungstermine veranstaltet haben, bei denen durchweg alle Teilnehmer bestanden haben. Und das, obwohl die Durchfallquote bayernweit bei rund 60 Prozent liegt! Das bestätigte die IHK-Nürnberg schriftlich. Die Taxizentralen sind alarmiert: Jörg Wohlfahrt von der Taxi München EG kritisiert: "Ja, es ist schon so, dass das Vertrauen in die IHK-Prüfung, den heiligen Gral der IHK, schon deutlich angekratzt ist."

Prüfungstourismus in Nürnberg?

Bis zu 6.500 Euro sollen für falsche Prüfungsbestätigungen bezahlt worden sein. Dabei kostet die Prüfung selbst nur rund 150 Euro. Da die Taxiprüfung bundesweit gültig ist, kamen wohl Teilnehmer aus ganz Deutschland. Sie meldeten kurz vor der Prüfung ihren Wohnsitz in Mittelfranken an, um gezielt in den Prüfbereich der IHK Nürnberg zu fallen.

Taxiverband: Anwerbung am Flughafen

Wie das Betrugssystem funktioniert haben könnte, zeigen die Recherchen von Florian Bachmann vom Taxiverband München. Ihm wurde eine Sprachnachricht zugespielt, die ein Anwerbegespräch dokumentiert. Er erklärt: "Also die Anwerbung hat über Mittelsmänner funktioniert. Die haben sich an größeren Taxistandplätzen, insbesondere am Münchner Flughafen unter die wartenden Taxifahrer geschlichen und haben dort Gespräche geführt, und wenn das Thema auf die Unternehmerprüfung gekommen ist, dann wurde dort eben quasi gesagt, man könne die Prüfung ja auch anders haben, als dass man lernt."

Andere IHKs vertrauen auf interne Kontrollen

Bachmann übergab seine Recherchen an die Staatsanwaltschaft. Andere IHKs in Bayern vertrauen auf ihre internen Kontroll-Systeme, da sie eine Schätzung der Zahl der Prüflinge im Voraus machen. Martin Birling von der IHK Augsburg erklärt: "Es müssen mehr Prüflinge dagewesen sein. Bei uns wäre es aufgefallen spätestens nach einem Jahr, weil wir natürlich immer am Jahresanfang und am Jahresende die Zahlen kritisch überprüfen, was ist passiert."

Wird die Prüfungsbestätigung entzogen?

Die IHK-Nürnberg gibt gegenüber Kontrovers an, dass denjenigen, die nachweislich bestochen haben, die Prüfungsbestätigung entzogen werde. Den vermeintlichen Drahtziehern drohen strafrechtliche Konsequenzen: Die Staatsanwaltschaft Nürnberg ermittelt wegen Bestechlichkeit und Falschbeurkundung.