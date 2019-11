Grünen-Antrag: Taxi-Gutscheine für Frauen in München

München gilt als die sicherste Großstadt Deutschlands, und dennoch: Viele Frauen beschleicht nachts auf dem Nachhauseweg oder beim Warten an der Bushaltestelle ein mulmiges Gefühl. Auch eine positive Polizeistatistik hilft nicht gegen die Angst vor Übergriffen. Die Grünen im Münchner Stadtrat haben deshalb einen Antrag eingebracht, der heute beschlossen werden soll: Ab 2021 soll es Fünf-Euro-Taxigutscheine geben für die nächtliche Fahrt nach Hause.

Nachts fahren in München – und über das Stadtgebiet hinaus

Wenn das Konzept angenommen wird, gebe es folgende Voraussetzungen: Die Gutscheine gelten demnach von 22 Uhr abends bis sechs Uhr früh. Die Fahrt muss in München beginnen, darf aber über das Stadtgebiet hinausgehen. Pro Fahrt kann nur ein Gutschein eingelöst werden und das Fahrtziel muss eine Wohnadresse sein – denn der Zuschuss soll nicht zum "Party-Hopping" verwendet werden. Frauen ab 16 Jahren dürfen das Angebot nutzen und eigene Kinder unter 18 Jahren auf die Fahrt mitnehmen. Die Gutscheine bekommt man in den Bürgerbüros, den Sozialbürgerhäusern, der Gleichstellungsstelle und in der Stadtinformation – immer nur drei Stück auf einmal, aber man darf beliebig oft wiederkommen und neue Gutscheine abholen.

Keine Erfahrung mit Taxi-Gutscheinen

Keine Stadt in Deutschland mit mehr als einer Million Einwohnern hat bereits einen solchen Nacht-Taxi-Zuschuss. Eine grobe Schätzung anhand eines vergleichbaren Systems in Heidelberg geht davon aus, dass die Stadt München knapp 94.000 Gutscheine pro Jahr an Münchnerinnen und noch einmal so viele an Touristinnen und Frauen aus dem Umland ausgeben wird. Das würde etwa eine Million Euro kosten.

Ein sicheres Gefühl für alle

Mit dem Taxi-Zuschuss sollen Frauen nachts mit einem sichereren Gefühl unterwegs sein können – und zwar auch die, die sich den vollen Taxipreis nicht leisten könnten. Denn objektiv ist die Gefahr von nächtlichen Übergriffen in München nicht sehr groß. Aber bei einer Umfrage im Jahr 2016 haben drei Viertel der befragten Frauen in München angegeben, sich abends oder nachts unterwegs unsicher zu fühlen.