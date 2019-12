Taxi erfasst zwei Fußgänger in Regensburg

In der Nacht auf Sonntag ist ein Taxi in Regensburg in eine Menschengruppe gefahren. Eine 35-jährige Frau und ein 50 Jahre alte Mann wurden erfasst und dabei schwer verletzt, teilt die Polizei mit. Der Unfall passierte an einer ausgeschalteten Ampel.

Ampel in der Nacht außer Betrieb

Wie die Polizei meldet, sind beide Fußgänger außer Lebensgefahr. Passiert war der Zusammenstoß gegen 0.30 Uhr. Eine größere Fußgängergruppe hatte im Regensburger Stadtgebiet die Straße überqueren wollen. Zu dieser Zeit sei die Fußgängerampel dort ausgeschaltet, so die Polizei.

Unfallursache unbekannt

Das Taxi fuhr in die Gruppe, erfasste zwei der Fußgänger frontal und schleuderte sie zu Boden. Ob der 63-jährige Taxifahrer zu schnell dran war, ob Alkohol oder Drogen im Spiel waren, ob er die Fußgänger einfach übersehen hat - all das ist noch völlig unklar. Die Polizei ermittelt.