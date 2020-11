Taxi brennt an Regensburger Donauufer aus

Schreckmoment für einen Taxifahrer in Regensburg: Sein Fahrzeug fing plötzlich Flammen.

Erst Funken, dann Flammen

Wie die Polizei am Morgen danach mitteilte, bemerkte der Taxifahrer am Samstag gegen 22.25 Uhr in der Holzländestraße am Donauufer plötzlich Funken an seinem Wagen. Es gelang dem Mann noch, seine persönlichen Gegenstände aus dem Taxi zu holen, bevor es in Flammen aufging.

Hitze beschädigt weitere Fahrzeuge

Der Wagen brannte aus, die alarmierte Regensburger Berufsfeuerwehr löschte das Feuer. Trotzdem wurden auch drei Fahrzeuge in der Nähe von der Hitze beschädigt, ebenso der Straßenbelag. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Als Brandursache gilt ein technischer Defekt am Taxi.