Tauziehen ums Wasser beim Walchenseekraftwerk

Das Walchenseekraftwerk läuft seit 1924, damals war es die Grundlage für die Stromversorgung vor allem der Bahnlinien Bayerns. Heute produziert es immer noch Strom, der für 100.000 Haushalte reichen würde. Das Kraftwerk nutzt die 200 Meter Gefälle zwischen Walchensee und Kochelsee. Das Wasser des Walchensees allein reicht aber nicht: Die Isar wird mit einem Wehr bei Krün gesperrt, zwei Drittel ihres Wassers ans Kraftwerk geleitet, dazu kommen mehrere Ableitungen aus Isar-Zuflüssen wie dem Rissbach.

Wer darf am Wasserhahn drehen?

Bevor die neue Konzession erteilt wird, führt das Landratsamt Bad Tölz ein wasserrechtliches Verfahren durch. In dem kommt das System von Zuleitungen zum Kraftwerk auf den Prüfstand. Richtschnur wird die Europäische Wasserrahmenrichtlinie sein. Die sieht vor: Der Zustand von Gewässern darf sich nicht verschlechtern, eine Verbesserung ist anzustreben.

Wasser für den Bach...?

An der Oberen Isar gibt es nun hitzige Diskussionen zum Wasser. Der Verein "Rettet die Isar jetzt" will zum Beispiel die Bäche wieder zurück. Der Vorsitzende Karl Probst zeigt als Beispiel gern den Rissbach: Seit gleich hinter der österreichischen Grenze das ganze Wasser des Rissbachs zum Kraftwerk umgeleitet wird, bleibt vom Rissbach nur noch ein staubtrockenes Kiesbett. Der Verein will den guten ökologischen Zustand des Baches wiederherstellen. Dafür sei natürlich das Wasser notwendig, so Probst.

...oder Wasser für bedrohte Arten

An der Oberen Isar leben mehr als 200 verschiedene Tier- und Pflanzenarten, die auf der Roten Liste vom Aussterben bedrohter Arten stehen. Diese Arten sind an die Dynamik eines Gebirgsflusses angepasst. Der verändert bei Hochwasser ständig sein Bett, schiebt Kies und Sandbänke mal hierhin, mal dorthin. Und viele dieser Arten sind genau an diese Bedingungen angepasst.

Ein bisschen mehr Wasser, so argumentiert Fabian Unger vom Landesbund für Vogelschutz, würde denen womöglich nicht helfen, denn es sei zu wenig, um die Dynamik wiederherzustellen. Unger fordert deshalb erstmal genaue Studien, wo Wasser den bedrohten Arten hilft.

Gemeinsame Position der Naturschützer nicht leicht

Pikant: Unger ist Sprecher eines Bündnisses zum Schutz der Oberen Isar, in dem sich Vereine von "Rettet die Isar" über den Landesfischereiverband bis zum Alpenverein zusammengeschlossen haben, die gemeinsam beim Verfahren ums Walchenseekraftwerk mitreden wollen. Eine gemeinsame Position ist aber nicht so einfach zu finden.

Oder doch Hahn auf für saubere Energie?

Und dann ist da noch das Kraftwerk selber. Es erzeugt seit fast 100 Jahren praktisch emissionsfreie Energie, und so beteuern auch alle Beteiligten, das solle auch so bleiben. Nur: Wassermenge und Stromerzeugung hängen zusammen. Denn weniger Wasser bedeute auch weniger Strom aus Wasserkraft, sagt Theodoros Reumschüssel vom Kraftwerksbetreiber Uniper. Weniger Stromgewinnung würde nicht nur die Ertragsbasis des Unternehmens schmälern, so Reumschüssel, sondern er verweist auch darauf, dass alle Überleitungen in den Walchensee - wie von der Isar oder vom Rissbach - zwei mal Strom produzieren.

Verfahren könnte Jahre dauern

Kein Wunder, dass das wasserrechtliche Verfahren Jahre dauern könnte – das schätzt zumindest das Landratsamt Bad Tölz, die Behörde, die das Verfahren durchführt. Die neue Konzession wird längstens 30 Jahre gelten.