Tauwetter und steigende Pegel in Niederbayern

Plusgrade, die den Schnee zum Schmelzen bringen, und teils starker Regen sorgen für hohe Flusspegel. Hochwasser gibt es in Niederbayern heute nicht.

Vereinzelt gelten Meldestufen 1 und 2

An den Donauzuflüssen südlich der Donau gelten seit dem Morgen an einzelnen Messstellen Hochwassermeldestufe 1 bis 2. So zum Beispiel an der Kleinen Vils bei Dietelskirchen im Landkreis Landshut oder an der Rott bei Kinning und Postmünster im Kreis Rottal-Inn. Bei den Flutmeldestufen 1 und 2 werden aber allenfalls Äcker und Nebenstraßen überflutet, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Ortschaften sind erst ab der dritten Stufe betroffen.

Auch nördlich der Donau kann es heute in den Einzugsgebieten von Regen, Naab und Altmühl stellenweise zu kleineren Überschwemmungen kommen. Der Hochwassernachrichtendienst Bayern geht davon aus, dass auch hier vereinzelt die Hochwassermeldestufen 1 und 2 erreicht werden.

Weiter Plusgrade und Regen angesagt

Im Gebiet von Isar und Inn wird bis morgen Vormittag nicht mit Überschreitungen von Meldestufen gerechnet. Der Durchzug eines weiteren Niederschlagsbandes am Vormittag wird die Wasserstände aber weiter ansteigen lassen, so der DWD.

Die Temperaturen erreichen in Niederbayern heute Höchstwerte von bis zu zehn Grad, dazu gibt es zum Teil starke Windböen. Auch am Samstag ist es windig und es fällt zeitweise Regen, der spätnachmittags und abends teils wieder in Schnee übergeht, bei Höchstwerten von vier bis sieben Grad.