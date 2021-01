Tauwetter und Regen lassen Pegel an Naab und Regen steigen

Das Tauwetter und die anhaltenden Regenfälle lassen jetzt die Flüsse in der Oberpfalz anschwellen. Die Hochwassergefahr ist aber noch gering. Für den Landkreis Cham und die Region Regensburg hat der Hochwassernachrichtendienst eine Vorwarnung herausgegeben.

Meldestufe 1 und 2 erwartet

Demnach kann es nördlich der Donau am Freitag in den Einzugsgebieten von Regen, Naab und Altmühl stellenweise zu kleineren Überschwemmungen kommen. Der Hochwassernachrichtendienst Bayern geht davon aus, dass hier vereinzelt die Hochwassermeldestufen 1 und 2 erreicht werden. Bei den Flutmeldestufen 1 und 2 werden aber allenfalls Äcker und Nebenstraßen überflutet, Ortschaften sind erst ab der dritten Stufe betroffen.

An den Donauzuflüssen südlich der Donau gelten seit dem Morgen an einzelnen Messstellen bereits die Hochwassermeldestufe 1 bis 2, beispielsweise in Niederbayern an der Kleinen Vils bei Dietelskirchen oder an der Rott bei Kinning und Postmünster.