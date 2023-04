Tausende Zuschauer auf dem Osterritt in Regen

Am Osterritt in Regen haben an diesem Ostermontag insgesamt 405 Reiterinnen und Reiter teilgenommen. Am Stadtplatz und entlang der Reitstrecke haben mehrere tausende Zuschauer der Brauchtumsveranstaltung beigewohnt.

Interesse am Osterrit weiter "sehr groß"

Auf BR-Anfrage spricht Pfarrvikar Artinger, der auch in diesem Jahr die Segnung der Pferde und Reiter auf dem Stadtplatz vorgenommen hat, von einem rundum gelungenen Osterritt: „Das Wetter hat gut gepasst, die Landjugend hat alles wieder hervorragend organisiert, die Zuschauer und die Reiter waren sehr zufrieden. Laut Pfarrvikar Artinger ist das Interesse am Osterritt in Regen weiter sehr groß. Der Ritt zählt zu den größten und beliebtesten Oster-Brauchtumsveranstaltungen in Bayern.

Ritt verlief ohne größere Störungen

Auch die Polizeiinspektion in Regen spricht auf BR-Anfrage von einem Osterritt ohne große Vorkommnisse. Eine Reiterin sei zwar von ihrem Pferd gefallen, jedoch laut ersten Erkenntnissen nicht schwerer verletzt worden.