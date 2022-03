Tausende Quadratmeter Wald nahe A73 in Flammen

Im Landkreis Bamberg ist am Mittwochnachmittag ein Waldstück nahe der Autobahn A73 in Brand geraten. Wie die Polizei dem BR bestätigte, waren 70 Feuerwehrleute im Einsatz, um die Flammen zu löschen.

Große Fläche Wald im Landkreis Bamberg im Flammen

Das betroffene Waldgebiet liegt zwischen Breitengüßbach und Zapfendorf im Landkreis Bamberg. Laut Polizei sind 3.000 bis 5.000 Quadratmeter Wald verbrannt. Die Beamten ermitteln nun, was den Brand auslöste.

Hohe Waldbrandgefahr in Teilen Bayerns

Wegen des milden und trockenen Wetters ist die Waldbrandgefahr derzeit in weiten Teilen Oberfrankens erhöht. Im März hat es an fast allen Messtationen in Bayern so gut wie keinen Niederschlag gegeben, heißt es beim Deutschen Wetterdienst. Üblich wären in dieser Zeit rund 16 Liter. Hinzu kommt ein trockener Wind.

Allgemein erlebte Bayern im ersten Quartal des Jahres 2022 eine historische Trockenperiode. An 51 Wetterstationen des Deutschen Wetterdienstes in Bayern hat es in den vergangenen 60 Jahren keinen vergleichbaren Zeitraum gegeben, in dem so lang am Stück kein Niederschlag gemessen wurde.

Der Graslandfeuerindex des Wetterdienstes liegt derzeit in einigen Teilen Bayerns, vor allem im Süden und Nordosten, bei Stufe vier von fünf. Mehrere Bezirksregierungen haben daher bereits Beobachtungsflüge angeordnet.