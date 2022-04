Tausende Menschen tummeln sich auf Augsburger Osterplärrer

Der Augsburger Plärrer ist Schwabens größtes Volksfest - nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wurde der Plärrer am Abend des Ostersonntags zum ersten Mal wieder eröffnet. "Wir sind sehr, sehr glücklich, endlich wieder unser Leben zurück zu haben", sagt Josef Diebold vom Schaustellerverband Schwaben, "und das Schönste ist, dass die Besucher wieder da sind. Es kommt ein tolles Feedback."

Schausteller: "Verbietet nie mehr Volksfeste"

Diebolds "Orient Express", ein Kinder-Fahrgeschäft, ist gut besucht. Eltern und Kinder drängeln sich an der Kasse und im Wartebereich. "Diese Lebensfreude, das Volksfest, das Miteinander, das Gesellige, das hat der Gesellschaft gefehlt. Die Leute haben einen wahnsinnigen Nachholbedarf", sagt Diebold.

Die Eröffnung des Volksfestes und der Bieranstich im Binswanger Zelt, unter anderem mit Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber, Ministerpräsident Markus Söder und Gesundheitsminister Klaus Holetschek (alle CSU) sei "sensationell" gewesen. "Zelt voll, Hütte voll, Stimmung gut. Und ich habe dann auf der Bühne einen Wunsch geäußert an die große Politik: Bitte verbietet nie mehr Volksfeste!", sagt der Schausteller. Der Osterplärrer sei ein klares Zeichen für andere Kommunen und Veranstalter, wieder in Bewegung zu kommen und Volksfeste zu veranstalten.

Kaum jemand trägt eine Maske auf dem Plärrer

Gebrannte Mandeln, rasante Fahrgeschäfte und Bierzelt-Gaudi: Das gute Wetter lockte schon am ersten Wochenende Tausende Menschen auf das Volksfest. Zugangsbeschränkungen gib es keine, auch keine Maskenpflicht. Die Wege zwischen den Buden und Fahrgeschäften sind so voll, als ob es die Corona-Pandemie mit ihren Abstandsregeln nie gegeben hätte, so gut wie niemand trägt eine Maske.

Nur die Hygienespender, die vereinzelt zur Verfügung stehen und eine kleine Corona-Teststation zeugen davon, dass noch nicht alles so wie früher ist. "Wir bauen auf die Eigenverantwortung. Zum Teil haben wir auch noch festgelegt, dass man die Masken in Innenbereichen benutzt", erklärt Josef Diebold. Hygiene und Gesundheit stünden immer noch an erster Stelle.

Schausteller müssen Kredite zurückzahlen

Die vergangenen Monate seien hart für die Schausteller gewesen: "Gerade die großen Unternehmer mit den Fahrgeschäften, Riesenrädern, Achterbahnen, die haben unwahrscheinlich viel Kapital, also KfW-Darlehen aufgenommen. Das Geld muss zurückbezahlt werden. Wir reden in zwei, drei Jahren wieder und dann sehen wir, wie wir durch die Krise durchgekommen sind und wer noch übrig bleibt," sagt Diebold. Der Schausteller hofft deswegen sehr darauf, dass das Wetter gut bleibt und weiterhin so viele Menschen auf das Volksfest strömen.

Diese Hoffnung teilt Festwirt Dieter Held, der das Festzelt "Schaller" betreibt. Er habe von seinem Privatkapital viel Geld einsetzen müssen, um seine Firma über die Runden zu bringen. Umso größer sei nun die Erleichterung, dass es wieder mit dem Plärrer losgegangen ist: "Ich hab echt aufpassen müssen, dass mir nicht die Tränen gekommen sind", beschreibt Held seine Gefühle, als im Festzelt "Schaller" am gestrigen Sonntagabend endlich wieder gefeiert wurde. "Ich habe mich unglaublich gefreut und gesehen, wie sich die Leute gefreut haben."

Festwirt hat "Schnauze voll" von Umgeimpften

In seinem Festzelt gilt keine Maskenpflicht, dem Personal stehe es frei, ob sie Maske tragen oder nicht. "Aber es will kein Mensch. Ich habe noch keinen mit Maske gesehen", sagt Held. Für ihn sei das Thema Corona nun durch - und er habe die "Schnauze voll" von Ungeimpften. Er sei viermal geimpft, sagt Held. Er habe kein Verständnis mehr dafür, dass Veranstaltungen abgesagt wurden und werden, um Ungeimpfte zu schützen. Dagegen belaste ihn der Ukraine-Krieg sehr - allerdings würde es den Menschen in der Ukraine auch nicht weiterhelfen, wenn hier alle nur zu Hause säßen und nicht aufs Volksfest gehen würden.