Tausende Menschen bei ostbayerischem Faschingszug in Bogen

In Bogen haben am Sonntagnachmittag Tausende Besucherinnen und Besucher den insgesamt 60. Faschingsumzug der niederbayerischen Stadt gefeiert. Anlässlich des Jubiläums wurde er nach 2002 und 2010 zum dritten Mal als ostbayerischer Faschingszug veranstaltet. Mitgewirkt an dem Umzug haben laut der Stadt Bogen insgesamt knapp 2.000 Menschen – rund 1.000 Teilnehmende aus der Region sowie 20 weitere Faschingsgesellschaften aus Niederbayern und der Oberpfalz mit ihren Prinzenpaaren, Garden und Prunkwagen.

2.000 Kilo Bonbons und 40.000 Päckchen Gummibären

Wie auch in den vergangenen Jahren wurde der Faschingszug erneut von drei Sprechstellen aus live kommentiert. Nach der Aufstellung am Bogener Volksfestplatz ging es für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer anschließend über die Bahnhofstraße bis zum Stadtplatz und wieder zurück. Die schaulustigen Narren in der Rautenstadt konnten sich unter anderem über 2.000 Kilogramm Bonbons, 40.000 Päckchen Gummibärchen und 3.000 Chips- und Flips-Päckchen freuen.