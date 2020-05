Tausende Leute, kein Abstand: Corona-Demos laufen aus dem Ruder

Tausende Demonstranten in Stuttgart, Festnahmen in Berlin

Auch in anderen deutschen Städten protestierten Menschen, besonders viele wie schon in der vergangenen Woche in Stuttgart auf dem Cannstatter Wasen. Die Polizei dort nannte zwar keine genauen Zahlen. Ein Sprecher sagte jedoch, es sei "ziemlich voll" geworden. Beobachter sprechen von mehreren tausend Menschen. Die Schutzmaßnahmen wurden laut Polizei hier meist eingehalten. Die Behörden hatten maximal 10.000 Teilnehmer erlaubt, in Baden-Württemberg gibt es momentan nicht so strenge Auflagen wie in Bayern. Hinter dem Stuttgarter Protest steht eine Initiative namens "Querdenken". Kritiker befürchten auch hier eine Vereinnahmung durch Verschwörungstheoretiker und Rechtspopulisten.

In Berlin nahm die Polizei wegen Nichteinhaltung von Regeln zur Corona-Eindämmung bei einer Demonstration vor dem Reichstagsgebäude etwa 30 Menschen fest. Trotz Durchsagen über Lautsprecher sei bei der Zusammenkunft am Alexanderplatz wie in München und Nürnberg der Mindestabstand nicht eingehalten worden. Mehrere Hundert Menschen hatten sich hier versammelt - obwohl wie in Bayern in der Bundeshauptstadt derzeit nur Versammlungen mit bis zu 50 Teilnehmer erlaubt sind.

In Frankfurt protestierten mehr als 500 Demonstranten in Frankfurt. Sie zogen mit Transparenten durch die Innenstadt und riefen: "Legt den Maulkorb ab", "Schließt Euch an" und "Widerstand". Laut Polizei war die Aktion nicht angemeldet worden, zudem wurde auch der Mindestabstand von 1,5 Metern unterschritten. Die Polizei löste die Kundgebung auf.