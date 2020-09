Tausende Kubikmeter Treibholz rund um Lindau

Im Hafen von Lindau sowie rund um die Insel schwimmen derzeit tausende Kubikmeter Treibholz. Karl Schindele, Leiter des Wasserwirtschaftsamtes in Kempten, schätzt, dass es 2.000 bis 5.000 Kubikmeter sind.

Treibholz behindert Schiffsverkehr

Genau lasse sich das erst sagen, wenn das Holz beseitigt sei, sagte er. Das Treibholz behindert teils den Schiffsverkehr. Vor allem kleinere Segel- und Motorboote sind vom vielen Holz umgeben und können den Lindauer Hafen nicht verlassen.

Holz kam über Rhein und Ach

Das Holz ist mit den starken Niederschlägen der vergangenen Tage vor allem über den Rhein und die Bregenzer Ach in Vorarlberg in den Bodensee geschwemmt worden. Weitere Holzfelder treiben derzeit in Richtung deutsches Ufer.

Holz muss weg

Das Wasserwirtschaftsamt muss das Holz in den öffentlich zugänglichen Bereichen nun wegräumen, für den Hafen ist die Stadt Lindau zuständig. Treibholz am Bodensee gibt es häufiger. Vor allem nach der Schneeschmelze im Frühjahr sind die Uferbereiche voll damit.