Tausende Koffer am Flughafen München liegengeblieben

Die Personalprobleme im Luftverkehr haben dazu geführt, dass mehrere Tausend Gepäckstücke von Umsteigern am Flughafen München liegengeblieben sind. Die Eigentümer mussten ohne ihre Koffer weiterfliegen.

Personalmangel am Flughafen wegen Corona

Europaweit ruckelt es momentan bei der Abwicklung der Flugverkehrs. Ein Grund: Die Zahl der Flüge ist in den vergangenen Wochen viel schneller gestiegen als man es erwartet hatte. Doch die Firmen, die für das Be- und Entladen der Flugzeuge zuständig sind, haben nicht mehr so viele Mitarbeitende wie vor Corona.

In der Summe hat das dazu geführt, dass Koffer von Umsteigern auch am Flughafen München nicht mehr rechtzeitig umgeladen werden konnten – und die Anschlussmaschinen ohne das Gepäck der Betroffenen gestartet sind.

Riesen-Aufwand für die Lufthansa

Die liegengebliebenen Sachen müssen dann den richtigen Passagieren zugeordnet und nachgeliefert werden. Eine aufwändige Arbeit, die die Lufthansa an ihrem Drehkreuz in München teilweise auch für Gepäck übernimmt, das an anderen deutschen Flughäfen liegen geblieben ist. Einstweilen werden die Sachen hier zwischengelagert.

Türkische Helfer sollen Flughäfen unterstützen

Vor wenigen Tagen stellte die Bundesregierung kurzfristige Hilfen in Aussicht. "Arbeitskräfte aus der Türkei sollen helfen, das Chaos an deutschen Flughäfen zu beseitigen", sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) auf der Bundesministeriums übergreifenden Pressekonferenz mit Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) in Berlin. Die vorgesehenen Arbeitskräfte seien vom Fach und hätten bereits auf türkischen Flughäfen gearbeitet.