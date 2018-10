Tausende in München bei Demonstration gegen Rechts

Gegen das Polizeiaufgabengesetz, gegen autoritäre Tendenzen in der Landespolitik und für eine andere Flüchtlingspolitik. Die Großdemonstration gegen Rechts am Münchner Odeonsplatz stand unter dem Motto "Jetzt gilt's! - Gemeinsam gegen die Politik der Angst". Dazu aufgerufen hatten das Bündnis gegen das bayerische Polizeiaufgabengesetz (noPAG) und die Organisatoren der #ausgehetzt-Demonstration von Ende Juli. Damals hatten mehrere Zehntausend Menschen gegen rechte Hetze, Gewalt und Hass demonstriert.

Bei kaltem und windigen Wetter trugen am Mittwoch viele Demonstranten Plakate, auf denen sie direkt die CSU-Politiker Horst Seehofer und Markus Söder attackierten: "Ausgsödert is" und "ausgseehofert is" lauteten einige der Sprüche.

Demo gegen Rechtsruck

Mehrere Organisationen und Parteien hatten sich dem Aufruf zur Demonstration am Tag der Deutschen Einheit angeschlossen, darunter Organisationen aus der Bürgerrechtsbewegung, Flüchtlingsarbeit, Kirchen und Gewerkschaften. Auch politische Parteien wie die Grünen, die Linke und die SPD hatten zur Teilnahme aufgerufen.

Eineinhalb Wochen vor der Wahl sollte eine klare Botschaft gesendet werden, dass weder die Verschärfung des Polizeirechts noch andere Formen eines Rechtsrucks hingenommen werde, erklären die Organisatoren. Sie wenden sich auch gegen Videoüberwachung oder Abschiebungen von Flüchtlingen in Kriegs- und Krisengebiete.

Schon im Mai hatten nach Behördenangaben rund 30.000 Menschen an der Demonstration gegen das bayerische Polizeiaufgabengesetz teilgenommen.