Tausende protestieren in Bayern gegen Corona-Maßnahmen

In Bayern sind am Samstag in mehreren Städten Menschen gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen. Im mittelfränkischen Ansbach registrierte die Polizei circa 2.700 Teilnehmer bei einem Protestzug durch die Stadt. Trotz zweier Gegendemonstrationen blieb es aber überwiegend ruhig, wie die Polizei mitteilte.

Keine Vorfälle bei Protestaktionen in Ansbach

Insgesamt sei die Versammlung nahezu völlig störungsfrei und friedlich abgelaufen, sagte Rainer Seebauer, Sprecher der Polizei Mittelfranken dem Bayerischen Rundfunk auf Anfrage. Die Veranstalter hätten die Teilnehmer während des Protestzugs immer wieder auf die OP-Maskenpflicht sowie die Abstandsregeln hingewiesen. Weitgehend seien diese auch von den Teilnehmenden eingehalten worden, so Seebauer weiter. Die Organisatoren der Versammlung mit dem Namen "Ansbach läuft laut – für Menschenrechte, Freiheit und Selbstbestimmung" schätzten die Teilnehmerzahl auf bis zu 10.000.

Zeitgleich fanden in Ansbach zwei Gegenveranstaltungen stat. Unter dem Motto "Ansbach verbunden – Ansbach solidarisch" trafen sich nach Schätzungen der Polizei rund 200 Personen auf dem Martin-Luther-Platz und bildeten eine Menschenkette. Die Teilnehmenden hielten Tücher und Kerzen in den Händen. Organisiert wurde die Versammlung von der örtlichen SPD.

Daneben nahmen auch Oberbürgermeister Thomas Deffner (CSU) sowie die Bundestagsabgeordneten Artur Auernhammer (CSU) und Carsten Träger (SPD) teil. Auf dem Ansbacher Schloßplatz hatte das Bunte Bündnis Ansbach ebenfalls eine Versammlung organisiert, an der nach Polizeiangaben rund 60 Menschen mitwirkten.

Demonstrationen auch in Regensburg

Auch in Regensburg gingen etwa 2.000 Menschen gegen eine mögliche Impfpflicht auf die Straße. Das teilte der Einsatzleiter der Polizeiinspektion Regenburg-Süd dem BR auf Anfrage mit. Die Protestaktion sei ohne größere Störungen verlaufen, so der Einsatzleiter. Nach Polizeiangaben kamen auf dem Neupfarrplatz rund 170 Menschen zu einer Gegendemonstration zusammen. Angemeldet waren laut Polizei etwa 1.300 Teilnehmer.

Polizei trennte Demonstrationszüge voneinander

Die Gegendemonstranten versuchten teilweise sich dem gegnerischen Demonstrationszug entgegenzustellen, wie die Polizei mitteilte. Die Einsatzkräfte stellten sich nach eigenen Angaben zwischen die beiden Gruppen. Die Gegner der Corona-Maßnahmen zogen vom Domplatz über den Dachau- und Ernst-Reuter-Platz zum Emmerams- und Bismarckplatz. Danach führte die Route entlang der Donau zum Haus der Bayerischen Geschichte und wieder zurück über den Dachauplatz zum Domplatz. Auf den Plakaten der Menschen standen unter anderem Sätze wie "Unsere Freiheit ist unantastbar" oder "Impfen: Ja. Impfpflicht: Nein".

Autokorsos in Würzburg und München

In Würzburg fuhren nach Polizeiangaben 36 Autos in einem Protest-Korso durch die Stadt. Es kam durch die Aktion teils zu Verkehrsbehinderungen. Einen weiteren Autokorso von Gegnern der Corona-Maßnahmen gab es in der Münchner Innenstadt. Nach Angaben der Polizei hatten sich 130 Teilnehmer mit 78 Fahrzeugen daran beteiligt.

An der Münchner Freiheit demonstrierten zusätzlich 18 Personen unter dem Motto "Für freie Impfentscheidung". Acht Personen gingen dort gegen die impfkritische Versammlung auf die Straße. Aus Sicht der Polizei in der Landeshauptstadt seien sowohl die Demonstration als auch der Autokorso ruhig und ohne Zwischenfälle verlaufen, so der Sprecher der Beamten.

Größte Proteste in Hamburg mit knapp 14.000 Teilnehmern

Bundesweit haben die Proteste gegen die Corona-Politik weiter Zulauf. Mehrere Tausend Menschen waren am Samstag bei entsprechenden Veranstaltungen unterwegs. Aber auch zahlreiche Gegendemonstrationen, unter anderem gegen die Bewegung "Querdenken" finden statt. Einer der größten Proteste fand am Samstagnachmittag in Hamburg statt.

Die Polizei sprach von etwa 13.700 Teilnehmern. Unter dem Motto "Das Maß ist voll. Hände weg von unseren Kindern" waren ursprünglich rund 11.000 Teilnehmer angemeldet. Weitere Protestaktionen fanden in Frankfurt am Main, Düsseldorf, Magdeburg, Freiburg und Schwerin sowie in Trier statt.

Demonstranten in Hamburg ohne Masken und Abstand unterwegs

Per Lautsprecherdurchsagen ermahnte der Veranstalter der Demonstration in Hamburg die Teilnehmer, die Masken- und Abstandspflicht einzuhalten. Trotzdem waren viele Menschen ohne Masken und Abstand unterwegs. Ein Demoteilnehmer wurde mit einem Stern mit der Aufschrift "ungeimpft" an der Kleidung gesichtet, wie die Polizei über Twitter mitteilte. Es sei ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der Volksverhetzung eingeleitet worden.

200 Menschen bei Auto- und Fahrradkorso in Berlin

In Berlin demonstrierten Dutzende Menschen bei einem Auto- und Fahrradkorso gegen die Corona-Maßnahmen. Die Stimmung sei friedlich, sagte ein Polizeisprecher am Samstagnachmittag. Die Polizei zählte mehr als 70 Autos, 100 Räder und insgesamt etwa 200 Teilnehmer. Eine größere Demonstration mit circa 2.500 Teilnehmern gegen "Querdenken" fand in Minden in Ostwestfalen statt. Die Menschen demonstrierten gegen Corona-Leugner, Impf-Skeptiker und Rechtsradikale mit Spruchbannern wie: "Ja zu Meinungsfreiheit und Miteinander - entschieden nein zu Hass, Drohungen und Gewalt".

Sachsen: Polizei mit Pyrotechnik attackiert

In Zwönitz (Sachsen) wurden am Freitagabend bei Protesten gegen Corona-Maßnahmen Polizisten mit Pyrotechnik attackiert. Nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz vom Samstag wurden bei dem Protest unter anderem ein Nebeltopf und eine Handfackel gezündet und in Richtung der Einsatzkräfte geschleudert. Der Polizei gelang es, die Angreifer zurückzudrängen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Politikvertreter kritisieren Proteste

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sagte der "Welt am Sonntag": "Eine kleine Gruppe ist bereit, alle wissenschaftlichen Erkenntnisse vom Tisch zu wischen und sich freiwillig in einer Blase von Scheinwahrheiten zu begeben." Das sei eine neue und beängstigende Entwicklung in der deutschen Nachkriegsgeschichte.

Der designierte CDU-Vorsitzende Friedrich Merz schrieb in einem am Samstag veröffentlichten Beitrag für "Focus Online", unter den Demonstranten seien nicht nur notorische Gewalttäter, sondern immer mehr Bürger, die bisher ein ganz normales Leben geführt hätten, und die sich von Verschwörungstheorien, Angstszenarien und zweifelhaften "Experten" in Sachen Gesundheit und Corona zu Hass- und Gewaltexzessen hinreißen ließen. Von einer Spaltung der Gesellschaft könne man nicht reden, so Merz. "Mit diesem Attribut würde man diese radikale Minderheit, und es ist eine sehr kleine Minderheit, unnötig aufwerten." Der Grundkonsens der Gesellschaft werde schmaler, das Meinungsspektrum hingegen werde größer und die politische Mitte diffus.