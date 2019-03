04.03.2019, 07:26 Uhr

Tausende feiern Fasching in Wertach

Die Narren haben in Schwaben und im Allgäu das Ruder übernommen. Der Faschingsumzug in Wertach lockte am Wochenende rund 6.000 Zuschauer an - und zum Tandlerfasching in Donauwörth werden heute noch mehr Menschen erwartet.