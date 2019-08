Tausende feiern "Dahoam is Dahoam" - Familientag in Bad Füssing

Katrin Lux, die in "Dahoam is Dahoam" die Fanny Brunner spielt, zeigt sich sichtlich erfreut über den "Ortswechsel": "Die Location ist natürlich ein Unterschied, für uns ist hier alles neu. Wir sind hier in Hütten und schreiben Autogramme, was wir aber als sehr angenehm empfinden, weil wir hier einen Superüberblick haben und die Stimmung ist genauso gut wie die letzten Jahre."

Goaßlschnalzler und Schuhplattler

Zwischen 14 und 19 Uhr wurde den Zuschauen ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm geboten - mit Goaßlschnalzlern und Schuhplattlern, "Dahoam is Dahoam" trifft "Brettl-Spitzen", einer Schatzsuche, einem Dialekt-Quiz und Gstanzl-Duo. Zugunsten der "Sternstunden" gab es noch eine sehr ertragreiche Versteigerung.

25.000 Autogramme wurden geschrieben und an glückliche Fans überreicht. Für die musikalische Unterhaltung sorgten BlankWeinek sowie die Dahoam is Dahoam-Jungstars Sarah, Felix und Christian, die ihren Internet-Hit "Freunde für's Leben" präsentierten.

BR-Radltour mit Claudia Koreck

Im Anschluss an den "Lansinger Familientag" übernahm Bayern 2 die Bühne, um die 30. BR-Radltour mit dem musikalischen Höhepunkt, dem Auftritt der bayerischen Singer/Songwriterin Claudia Koreck und einer großen Party, ausklingen zu lassen.

Auch alle Dahoam-Gebliebenen konnten das Familienfest besuchen - und zwar im Web. Die Highlights des "Lansinger Familientages" in Bad Füssing wurden live auf Facebook gestreamt. Wer am Samstag nicht dabei sein konnte – die schönsten Momente können ab Sonntag in der BR Mediathek abgerufen werden.