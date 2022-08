Tausende feiern Ankunft der BR-Radltour in Landau an der Isar

Der Stadtberg in Landau an der Isar hat es in sich, aber er konnte die Teilnehmer der BR-Radltour nicht besiegen. Von 800 Teilnehmern mussten am Ende nur 25 ihr Rad über die Ziellinie schieben. Frenetisch gefeiert von 3.000 Zuschauern kämpften sich die allermeisten Radler tapfer auf dem Rad durch den Zielbogen.

Zwei Minister strampeln mit

Ganz vorne mit dabei Christian Bernreiter, der bayerische Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr. Er hatte bei der Mittagspause in Bogen Innenminister Joachim Herrmann abgelöst, der von Cham aus vor dem Feld hergeradelt war. Im exklusiven BR24-Interview sagte er über die Radltour: "Es ist ein tolles Gemeinschaftsgefühl, mit so vielen anderen Radlern unterwegs zu sein. Es ist natürlich auch ein tolles Fahrerlebnis, weil die bayerische Polizei alle Straßen absperrt. Das ist einfach super."

Landau übertrifft (fast) alles

Für die Radler waren die letzten Meter in Landau an der Isar ein echtes Gänsehauterlebnis. Der Jubel in der Stadt kannte keine Grenzen. Markus Riese, Marketing-Chef des BR und Gesamtverantwortlicher für die Radltour sagte: "Nach diesem Empfang in Landau ist möglicherweise keine Steigerung mehr möglich, aber wir lassen uns natürlich gerne vom Gegenteil überzeugen."

Am Dienstag weiter nach Freising

Rund 160 Kilometer haben die Radler jetzt schon in den Beinen, am Dienstag kommen 90 weitere dazu. Dann führt eine Flachetappe vom niederbayerischen Landau ins oberbayerische Freising. Geplante Zielankunft ist um 16:20 Uhr in der Unteren Hauptstraße, Höhe Marienplatz. Das BR Fernsehen ist mit "Wir in Bayern" und Moderator Dominik Pöll wieder live dabei.