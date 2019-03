Tausende Falschparker auf Behindertenparkplätzen in München

Wer in München einen Parkplatz sucht, kommt schon mal an die Grenzen der Geduld. Immer wieder parken Autofahrer dann mal eben schnell auf dem Parkplatz mit dem Rollstuhl-Symbol. Der ist für Menschen mit Behinderung reserviert. Die Grünen-Fraktion im Münchner Stadtrat wollte nun wissen, wie oft diese Behindertenparkplätze unzulässig blockiert werden und stellte deshalb eine Anfrage an die Polizei und das Kreisverwaltungsreferat. Ergebnis: 2017 waren es 7.400 Pkw, 2016 sogar fast 9.000.

Behinderungen durch Falschparker

Das ist vor allem ein Problem für diejenigen, die auf diese Parkplätze dringend angewiesen sind und die somit wirklich behindert werden. Nach Angaben des Kreisverwaltungsreferats haben rund 7.300 Menschen mit Erstwohnsitz in München einen entsprechenden Parkausweis und sind damit berechtigt, auf Behindertenparkplätzen zu parken.

Polizei verwarnt oder lässt abschleppen

Sowohl die Polizei als auch die Kommunale Verkehrsüberwachung der Stadt überwachen die Behindertenparkplätze. Jedoch darf nur die Polizei anordnen, dass das Auto abgeschleppt wird. In diesem Fall müssen die Beamten am Parkplatz auf den Abschleppdienst warten. Und das kann auch mal länger dauern. Deswegen wird auch nicht immer abgeschleppt. Wenn es mehrere Behindertenparkplätze gibt und trotz des Falschparkers mindestens noch einer dieser Plätze frei ist, dann belässt es die Polizei bei einer Verwarnung.