Tausende Euro verloren: Ferienhaus auf Teneriffa gibt es nicht

Am Flughafen in Teneriffa hat ein Ehepaar aus Hof festgestellt, dass es um mehrere Tausend Euro betrogen worden war. Wie die Polizei jetzt mitteilt, hatte das Paar im Internet einen vierwöchigen Aufenthalt in einem Ferienhaus auf der Insel gebucht und eine hohe vierstellige Summe vorab überwiesen.

Reiseagentur existiert nicht – Ehepaar bucht neue Unterkunft

Den Flug hatten die Eheleute separat gebucht. Als die beiden Hofer dann Ende Januar auf Teneriffa ankamen, stellten sie fest, dass es weder das besagte Ferienanwesen gab noch die angebliche Reiseagentur, über die die Buchung erfolgte. Also musste sich das Paar eine neue Bleibe suchen und diese bezahlen. Nach ihrer Rückkehr nach Deutschland erstatteten die Hofer Anzeige gegen die unbekannten Betrüger. Die Polizei ermittelt.