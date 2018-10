Tausende demonstrieren in München für Umwelt- und Tierschutz

Tiergerechte, bäuerliche Landwirtschaft, gesundes Essen, nachhaltige Mobilität, saubere Luft, Klimaschutz, lebenswerte Städte und der Erhalt unserer vielfältigen Kultur- und Naturlandschaft. Auf diese Themen etwa wollten die Demonstrationsteilnehmer in München eine Woche vor der Landtagswahl aufmerksam machen. Mehr als 80 Organisationen hatten zu der Demo aufgerufen.

Veranstalter sind begeistert

Von zahlreichen Traktoren und Motivwägen begleitet – unter anderem einer riesigen Betonwelle, einem Megastall-Laster und einem Pestizidsarg – bewegte sich der Demonstrationszug mit Transparenten, Bannern und Fahnen vom Königsplatz über die Brienner Straße zum Odeonsplatz, von dort über die Ludwigstraße in die Theresienstraße und über die Arcisstraße wieder zurück zum Königsplatz, wo es am frühen Nachmittag eine Abschlusskundgebung gab. Mit Plakataufschriften wie "Mia ham's Glypho satt" oder "Keine dritte Startbahn" vertraten die Teilnehmer verschiedenste Anliegen zu den Themen Naturschutz und Nachhaltigkeit.

"Es ist schön zu sehen, wie viel Mühe sich die Teilnehmer mit Kostümen oder Bannern gemacht haben." Christiane Stenzel, Mitorganisatorin

Hambacher Forst war auch Thema

Auch die Debatte um die umstrittene Rodung des Hambacher Forsts in Nordrhein-Westfalen spielte bei der Demo in München eine Rolle. Zahlreiche Plakate und Banner zeigten mit Parolen wie "Hambacher Forst bleibt" Solidarität mit den Teilnehmern einer Demonstration am Hambacher Forst am Samstag.

Veranstalter sprechen von 18.000 Teilnehmern

Das gute Wetter bot den Demonstranten optimale Bedingungen. Die Polizei vor Ort zeigte sich zufrieden, es sei zu keinen Zwischenfällen gekommen. Rund 150 Einsatzkräfte begleiteten die Veranstaltung.

Die Teilnahme war größer als erwartet. Die Polizei zählte 15.000 Demonstranten, die Veranstalter sprachen von 18.000. Sie hatten mit 10.000 Teilnehmern gerechnet.