Tausende Impfdosen im Landkreis Lindau entsorgt

Einst Mangelware, jetzt Überschuss: Wegen fehlender Nachfrage sind im Landkreis Lindau Tausende Impfdosen gegen Covid-19 verfallen und deshalb im Sondermüll gelandet. Laut Landratsamt wurden seit Februar mehr als 6.000 Impfdosen entsorgt. Vor allem handelt es sich um Comirnaty von Biontech für Erwachsene (2.400 Dosen) und Kinder ab fünf Jahren (3.100 Dosen). Aber auch Impfstoffe von Moderna, Novavax und Astrazeneca wurden weggeworfen.

Begrenzte Haltbarkeit und Lagerfähigkeit

Als Grund nannte Lindaus Landrat Elmar Stegmann (CSU) im Gespräch mit dem BR neben der Haltbarkeit der Impfstoffe auch die begrenzte Lagerfähigkeit. Stegmann sagte: „In dem Moment, wo die Impfstoffe einmal in einem Impfzentrum angeliefert worden waren, konnten sie nicht mehr an ein weiteres Impfzentrum abgegeben werden, weil die Kühlkette damit schon einmal unterbrochen war, und das durfte kein zweites Mal passieren.“

Nachfrage sinkt deutschlandweit

Seit Beginn des Jahres ist die Nachfrage massiv eingebrochen. Stegmann sagte, um Weihnachten 2021 sei aufgrund der damals noch großen Nachfrage viel Impfstoff bestellt worden, der ab Januar 2022 verfügbar war. Das habe dazu geführt, dass deutschlandweit Impfstoffe entsorgt werden mussten.

Die genauen Zahlen in Bayern werden aber wohl nicht gemeldet. Das Gesundheitsministerium teilte dazu auf Anfrage mit: "Dem Staatsministerium für Gesundheit und Pflege (StMGP) ist der Gesamtverwurf der Impfdosen gegen COVID-19 in Bayern nicht bekannt." Man arbeite intensiv daran, den Verwurf von Impfdosen zu vermeiden.

Impfstoff ans Ausland gespendet

Nicht benötigte Impfstoffe sind demnach vergangenes Jahr auch für Spenden an den Bund zurückgegeben worden. Der spendet nach Angaben aus dem Bundesgesundheitsministerium allein in diesem Jahr 175 Millionen Impfdosen an Drittstaaten.

Organisationen, die sie annehmen, können sie den Angaben zufolge zur Zeit aber nicht weitergeben. Auf Nachfrage hieß es, das liege daran, dass es "Abnehmerländern aus unterschiedlichen Gründen schwerfällt, die erhaltenen Impfstoffe rasch zu verimpfen". Die Folge: Im zentralen Lager des Bundes werden bis Ende Juni vier Millionen Dosen Impfstoff verfallen.