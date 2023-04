Tausende Biker am Start zur Motorradsternfahrt in Kulmbach

Biker-Kolonnen auf dem Weg nach Oberfranken: An diesem Wochenende treffen sich in Kulmbach wieder tausende Motorradfahrer. Nach drei Jahren coronabedingter Pause findet die 20. Auflage der Kulmbacher Motorradsternfahrt in diesem Jahr wieder statt, wie die Veranstalter mitteilten. Ziel der Sternfahrt sei es, alle Verkehrsteilnehmer für ein verantwortungsvolles Verhalten im Straßenverkehr zu sensibilisieren.

40.000 Besucher in Kulmbach erwartet

Bei dem Treffen in Kulmbach können interessierte Biker an beiden Tagen ihr Können unter Beweis stellen und sich so für die kommende Motorradsaison "warmfahren". Die Teilnahme ist kostenlos und eine Voranmeldung ist nicht nötig. Bis zu 40.000 Besucher aus ganz Deutschland und dem Ausland kommen jedes Jahr Ende April in die oberfränkische Kreisstadt. Am 22. und 23. April machen sich Bikergruppen aus allen Teilen Bayerns - etwa aus Ansbach, Augsburg, Erding, Marktredwitz, Sonthofen (Oberallgäu) oder Pfarrkirchen (Niederbayern) - auf den Weg nach Kulmbach.

18 Prozent mehr Motorradunfälle in Oberfranken

Das Biker-Event zähle heute zu einem der größten Motorradtreffen in Süddeutschland, sagt Markus Stodden, Vorstandssprecher der Kulmbacher Brauerei AG. Das diesjährige Motorradtreffen biete etwa einen Geschicklichkeits-Parcours an, sowie nachgestellte Unfallszenarien und was dabei zu tun sei. Denn Unfallprävention sei ein wichtiges Anliegen des Events, betonte Oberfrankens Polizeipräsident Markus Trebes. 2022 seien Motorradfahrer im Regierungsbezirk 651 Mal an Unfällen beteiligt gewesen, 18 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Elf Fahrerinnen und Fahrer seien dabei tödlich verunglückt.