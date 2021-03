Tausende beteiligen sich an Metaller-Warnstreiks in Ostbayern

In zahlreichen Betrieben in Niederbayern und der Oberpfalz haben am Freitag Mitarbeiter mit Warnstreiks den Forderungen der IG Metall im laufenden Tarifkonflikt mit den Arbeitgebern Nachdruck verliehen.

4.000 BMW-Mitarbeiter machen in Dingolfing früher Schluss

Laut IG Metall verließen beispielsweise am Abend rund 4.000 Beschäftigte von BMW im größten europäischen Werk Dingolfing zwei Stunden früher ihren Arbeitsplatz. Auch im Werk in Landshut unterstützten Mitarbeiter die Gewerkschaftsforderung nach unter anderem vier Prozent mehr Lohn. Insgesamt sollten Beschäftigte in zehn Betrieben und Unternehmen in Niederbayern ihre Arbeit vorzeitig beenden.