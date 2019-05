Tausende Besucher beim Ochsenrennen in Rammingen

Zur großen Parade am Vatertag ertönen gleich 40 Alphörner in Rammingen im Landkreis Unterallgäu. Voller Stolz zeigen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Ochsen. Eines der Tiere heißt Lugge. Sein braunes Fell glänzt in der Sonne. "Er ist eher ein Hund wie ein Ochs, man kann mit ihm super spazieren gehen - er ist einfach lieb", sagt Nadine Nagler aus Walpertskirchen.

Kekse und Brezen bringen Ochsen in Schwung

Seit eineinhalb Jahren reitet Nagler auf Lugge. Seine Tagesform schwanke durchaus, aber man könne schon etwas nachhelfen: zum Beispiel mit Keksen und Brezen.

Zweieinhalb Jahre alt müssen die Ochsen sein, um am Rennen teilzunehmen. Das schreiben die Regeln zum Tierschutz vor. Die Strecke in Rammingen ist schnurgerade: 100 Meter sind es auf der Wiese bis ins Ziel.

Nach einem zähen Start läuft sich Lugge warm

Lugges Start ist eher schleppend. Am Ende reicht es nur zu Platz 3 - das Aus in der Vorrunde. Doch es gibt eine Regel, wonach der Reiter auf dem Ochsen sitzen muss, wenn er die Ziellinie überquert.

Und so wird der Zweitplatzierte nachträglich disqualifiziert und Lugge ist doch eine Runde weiter. Schätzungsweise 4.000 Besucher fiebern mit.

Zum Schluss gibt's Streicheleinheiten

Dann das Finale: Lugge startet diesmal besser und liefert sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den ersten Platz. Es läuft auf ein Fotofinish hinaus. Lugge triumphiert. Am Ende bekommt Nadine Nagler einen silbernen Pokal - und Lugge Streicheleinheiten.