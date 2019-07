Tausende Besucher beim 145. Pichelsteinerfest in Regen

Tausende Menschen haben beim 145. Pichelsteinerfest in Regen dem Großen Festzug zugeschaut. Dutzende Gruppen, mehrere Blaskapellen sowie Festwagen und ein Zehner-Pferdezug der Privatbrauerei Falter waren zu sehen.

Ausgabe des Pichelsteiner-Mahles am Montag

Das Fest, das am Freitag eröffnet wurde, dauert noch bis Mittwoch. Am morgigen Montag erfolgt die Ausgabe des Original Pichelsteiner-Mahles. Gut 3.000 Portionen des berühmten Eintopfs sollen laut Stadt Regen dann oft innerhalb von nur einer Stunde ausgegeben und gegessen werden.

Platzverweise und Polizisten als Taxifahrer

Die Polizei meldete bislang wenige Vorkommnisse: Am frühen Samstagmorgen erhielten zwei betrunkene Besucher einen Platzverweis für das gesamte Fest, nachdem sie Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes attackiert hatten. Ein Autofahrer wurde am Sonntagmorgen davon abgehalten, erheblich betrunken ins Auto zu steigen. Und dann entdeckte eine Polizeistreife noch am Samstagvormittag einen 20 Jahre alten Festbesucher, der - immer noch stark betrunken - in einem Straßengraben schlief. Weil er in seinem Zustand noch mehr als zehn Kilometer nach Bodenmais laufen wollte, wurde er von den Polizisten nach Hause gefahren. Allerdings gibt es dafür noch eine Rechnung der Polizei.