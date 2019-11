Tausende Besucher bei Leonhardiritt in Benediktbeuern

Erste Leonhardifahrt im Jahr 1442 belegt

Auch in anderen Orten Bayerns ziehen prachtvolle Leonhardizüge durch die Straßen. Die Wallfahrt in Bad Tölz am Leonharditag am Mittwoch gilt mit mehreren 100 Pferden und rund 80 teils historischen Wagen als größte Veranstaltung dieser Art. 2016 wurde sich als Immaterielles Kulturerbe der Unesco in das deutsche Verzeichnis aufgenommen. Die älteste Leonhardifahrt in Bayern hat die Gemeinde Kreuth. Sie ist seit 1442 belegt. Auch dort findet der Umzug am Mittwoch statt.