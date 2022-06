Tausende beim deutschen Trachtenfest in Bruck

Mehrere tausend Trachtenvereinsmitglieder aus der ganzen Bundesrepublik haben am Wochenende in Bruck in der Oberpfalz das Deutsche Trachtenfest gefeiert. Höhepunkt des dreitägigen Treffens war ein großer Festumzug am Sonntag. Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder war unter den Gästen.

Festzug durch die Marktgemeinde

Am Vormittag hatten die Trachtler einen Festgottesdienst gefeiert, anschließend formierte sich der Festzug mit rund 5.000 Teilnehmern durch die Marktgemeinde, auf den sich der Landesvorsitzende des bayerischen Trachtenverbands, Günter Frey, ganz besonders freute.

"Das ist eben schön, weil wirklich ganz Deutschland, alle Bundesländer, vertreten sind." Günter Frey, Präsident des Bayerischen Trachtenverbandes

Auch Bayerns Finanzminister Albert Füracker, sowie der Schirmherr, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (beide CSU) waren unter den Teilnehmern.

Der Präsident des Deutschen Trachtenverbandes und Gothaer Oberbürgermeister, Knut Kreuch (SPD), lobte die Macher des Festes: "Es ist toll organisiert von den Leuten hier vor Ort. Gute Stimmung, die Sonne scheint vom Himmel. Wir gehen jetzt mit einer positiven Stimmung nach draußen und freuen uns, wenn wir uns in zwei Jahren im Allgäu wieder treffen."

Sieben Jahre Vorbereitungszeit

Das Deutsche Trachtenfest wird normalerweise von einer Stadt ausgerichtet. Zum ersten Mal in seiner Geschichte wurde es in diesem Jahr von einem Verein organisiert, dem Trachtenverein "Enzian" Bruck. Vorstand Jürgen Hofmann und seine Mitglieder hatten das Fest in die Oberpfalz geholt. Die Vorbereitungszeit währte nach Angaben der Organisatoren sieben Jahre.

Das Trachtenfest fiel in diesem Jahr mit dem Oberpfälzer Gautrachtenfest und dem 100. Jubiläum des Volks- und Gebirgstrachtenvereins "Enzian" in Bruck zusammen. Der Verein hatte deshalb schon seit Mittwoch gefeiert. Das Deutsche Trachtenfest begann am Freitagnachmittag und geht am Sonntagnachmittag mit einem Bühnenprogramm am Marktplatz in Bruck zu Ende.

Trachtler in aller Welt

Der deutsche Trachtenverband zählt nach eigenen Angaben rund eine Million Mitglieder. Sie sind aber nicht nur in der Bundesrepublik zuhause. Deutsche Trachtenvereine gibt es unter anderem in Brasilien, Chile, Polen, Rumänien und Russland.